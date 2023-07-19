Microsoft выпускает Dev Home Preview 0.3
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:04
- Просмотров: 99
Компания Microsoft объявила о выпуске предварительной версии 0.3 приложения Dev Home.
Переупорядочиваемые виджеты
Виджеты теперь можно переупорядочивать на панели управления Dev Home, щелкнув и перетащив их. Microsoft также исправила ошибку, из-за которой ваши виджеты могли быть переупорядочены случайным образом, поэтому ваш предпочтительный макет панели управления теперь должен оставаться неизменным.
Прочие улучшения
• Запрос на GitHub теперь отображается при добавлении проблемы или виджета запроса на вытягивание с URL-адресом, содержащим фильтры;
• Пустые виджеты показывают сообщение, а не ничего;
• В диалоговых окнах просмотра репозитория и инструментов репозитория длинные имена теперь обрезаются. Во всплывающей подсказке будет показано полное имя;
• Microsoft добавила кольца прогресса, когда Dev Home извлекает репозитории;
• Флажок условий на странице просмотра инструмента настройки должен отображаться только в том случае, если приложения выбраны для установки;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
Похожие новости
Пользователи Windows 10 Home теперь не могут отказаться от автоматического обновления приложений из Windows Store
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 18
Пользователей: 1
Гостей: 17
Роботы: Google Yandex
Илья
Пользователей: 1
Гостей: 17
Роботы: Google Yandex
+2Новостей: 15002
+0Комментариев: 39469
+0Пользователей: 10097