Microsoft выпускает Dev Home Preview 0.3

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:04
  • Просмотров: 99
Microsoft выпускает Dev Home Preview 0.3

Компания Microsoft объявила о выпуске предварительной версии 0.3 приложения Dev Home.

Переупорядочиваемые виджеты

Виджеты теперь можно переупорядочивать на панели управления Dev Home, щелкнув и перетащив их. Microsoft также исправила ошибку, из-за которой ваши виджеты могли быть переупорядочены случайным образом, поэтому ваш предпочтительный макет панели управления теперь должен оставаться неизменным.

Прочие улучшения

• Запрос на GitHub теперь отображается при добавлении проблемы или виджета запроса на вытягивание с URL-адресом, содержащим фильтры;
• Пустые виджеты показывают сообщение, а не ничего;
• В диалоговых окнах просмотра репозитория и инструментов репозитория длинные имена теперь обрезаются. Во всплывающей подсказке будет показано полное имя;
• Microsoft добавила кольца прогресса, когда Dev Home извлекает репозитории;
• Флажок условий на странице просмотра инструмента настройки должен отображаться только в том случае, если приложения выбраны для установки;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
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