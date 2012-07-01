Microsoft выпускает Dev Home Preview 0.2

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 00:13
  • Просмотров: 291

Во время конференции Build 2023 Microsoft запустила первую предварительную версию приложения Dev Home. Оно предназначен для того, чтобы разработчики могли получить несколько функций, включая Dev Drive, конфигурацию WinGet и кодовые пространства GitHub, в одном месте.

Сегодня Microsoft объявила о выпуске предварительной версии 0.2 приложения Dev Home. Она включает в себя довольно много улучшений, а также некоторые исправления ошибок.

Разработчики могут получить дополнительную информацию о приложении Dev Home на сайте документов Microsoft. Они также могут предлагать идеи для новых функций приложения или сообщать о любых ошибках в репозиторий Microsoft на GitHub. В настоящее время Microsoft, по-видимому, планирует обновлять приложение каждый месяц.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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