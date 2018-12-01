Microsoft выпустила новую версию приложения WinUI 3 Gallery

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:27
  • Просмотров: 122

Компания Microsoft выпустила новую версию приложения WinUI 3 Gallery.

WinUI 3 Gallery — это справочное приложение, содержащее все элементы управления, которые разработчики могут внедрить в свое приложение, созданное с помощью Windows App SDK и WinUI 3. Оно работает как руководство по интеграции современных элементов пользовательского интерфейса в приложения Windows, объясняет, как добавить движение и мультимедиа, приводит примеры шаблонов и многое другое. Кроме того, разработчики могут найти ссылки на документацию и исходный код на GitHub (WinUI 3 — это фреймворк с открытым исходным кодом).

В последней версии приложения WinUI 3 Gallery добавлен новый раздел рекомендаций по дизайну, где разработчики и энтузиасты могут узнать о типографике, иконках, цветах и специальных возможностях. Microsoft также заявляет, что обновила общий пользовательский опыт и исправила несколько ошибок. Кроме того, приложение получило новую иконку.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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