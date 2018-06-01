Microsoft приостанавливает инсайдерское тестирование нового опыта главного экрана Xbox

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 22:14
  • Просмотров: 64

В сентябре 2022 года Microsoft объявила о планах тестирования нового дизайна главной страницы для своих консолей Xbox. Члены колец Xbox Insider Alpha и Alpha Skip Ahead могли опробовать новый дизайн, который включал такие функции, как новая строка «Перейти назад» для быстрого доступа геймеров к их последним играм.

Сегодня Microsoft объявила, что приостанавливает тестирование нового опыта главного экрана Xbox. Это означает, что люди, участвующие в кольцах Xbox Insider Alpha и Alpha Skip Ahead, увидят, что их главный экран вернется к текущей версии.

В посте Microsoft, похоже, указала, что тестировщики не в восторге от нового опыта. В нем говорится:

Мы слышали от вас, что изменения в верхней части главного экрана не оставили вам достаточно места, чтобы вы могли наслаждаться своим фоном, и что он казался переполненным. Мы работаем над тем, чтобы сбалансировать опыт, доступность, функциональность и потребности нашего сообщества, чтобы предоставить вам отличный и обновленный опыт главного экрана.


Microsoft заявила, что в настоящее время работает над некоторыми «большими обновлениями» для геймеров Xbox, и что более подробная информация и релиз этих обновлений будут раскрыты «в ближайшее время».

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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