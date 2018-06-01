Команда Xbox скоро разошлет новую волну приглашений для колец Alpha и Alpha Skip-Ahead
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- Категория: Xbox One
- Дата: Вчера, 20:56
- Просмотров: 76
Microsoft объявила, что скоро разошлет новую волну приглашений для колец Alpha и Alpha Skip-Ahead. Эти кольца предварительного просмотра позволяют инсайдерам опробовать новейшие функции раньше всех и предоставить важные отзывы команде Xbox. Microsoft не раскрывает, как она приглашает людей в эти кольца, но есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы повысить свои шансы на приглашение.
Вот схема каждого из колец, согласно Microsoft:
• Alpha Skip-Ahead – Кольцо только по приглашению, которое получает предварительные сборки будущего релиза ОС Xbox;
• «Будущий» релиз означает, что эти сборки могут быть недоступны для публики в течение некоторого времени. Другими словами, это будет предварительный просмотр релиза после следующего публичного релиза. Таким образом, Alpha Skip-Ahead может содержать функции, отличные от других колец;
• Alpha – кольцо только по приглашению, которое получает предварительные сборки предстоящего релиза ОС Xbox;
• Это предварительная версия следующей ОС, которая будет выпущена для публики;
• Alpha получает предварительную версию следующей сборки перед любым другим кольцом;
• Alpha может иметь функции, отличные как от Alpha Skip-Ahead, так и от других колец Xbox Update Preview;
Чтобы получить приглашение для колец Alpha и Alpha Skip-Ahead, вы должны предоставлять качественные отзывы, участвовать в квестах и опросах, присоединяться к игровым тестам и с энтузиазмом относиться к тестированию. Если вы еще не стали инсайдером, но хотите попасть в эти кольца, лучше всего присоединиться к Xbox Insider Program (FAQ) и начать продвигаться по кольцам Omega, Delta и Beta. Если вы не сделаете это на этот раз, Microsoft разошлет приглашения для колец только по приглашению в будущем, в которых вы сможете принять участие.
Если вы получите приглашение, вы можете присоединиться к кольцам, следуя этим инструкциям:
1. Запустите Xbox Insider Hub на консоли Xbox.
2. Выберите Previews.
3. Выберите Xbox Update Preview.
4. Выберите «Управление».
5. Выберите кольцо Alpha или Alpha Skip-Ahead, затем выберите «Готово».
6. Загрузите и установите необходимое обновление консоли.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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