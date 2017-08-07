Microsoft обновляет главный экран Xbox
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:02
- Просмотров: 104
Хотя пользовательский интерфейс главного экрана Xbox время от времени обновляется, люди жалуются, что ему не хватает многих функций, которые сделали бы его более приятным и полезным. Сегодня Microsoft объявила, что начала решать эту проблему, обновив главный экран.
Microsoft описала свою последнюю инициативу как «серия экспериментов», в ходе которых компания будет изучать, как сделать опыт главного экрана более индивидуальным для пользователей, а также учитывать отзывы и пожелания.
Этот процесс тестирования начнется на этой неделе с инсайдерами Xbox Alpha Skip Ahead, которые начнут замечать некоторые улучшения простоты доступа, а также различные макеты и дизайны. Однако изменения получат не все инсайдеры в этом кольце, а лишь некоторые из них. Вот модификации опыта, представленные в первой партии обновлений:
• Новая строка «Вернуться назад» дает вам быстрый доступ к вашим последним сыгранным играм и приложениям;
• Легкий доступ к важным системным приложениям, таким как Настройки, Магазин, Поиск и Мои игры и приложения, с помощью специальных плиток на главном экране Xbox;
• Последовательный дизайн и визуальные идентификаторы с обновленными макетами, чтобы сохранить знакомый опыт;
• Когда вы прокрутите вниз, вы увидите тщательно отобранные категории и рекомендации, адаптированные к вашим игровым предпочтениям;
Идея состоит в том, чтобы к 2023 году подготовить лучший пользовательский интерфейс главного экрана Xbox. До тех пор Microsoft будет медленно и итеративно развертывать изменения и собирать отзывы от конечных пользователей. Microsoft рекомендовала геймерам Xbox присоединиться к специальной инсайдерской ветке, а также посоветовала использовать кнопку «Сообщить о проблеме».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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