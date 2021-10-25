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Консоли Xbox получают встроенный опыт потоковой передачи на Twitch

  • Категория: Xbox One
  • Дата: Вчера, 18:56
  • Просмотров: 84

Инсайдеры Xbox в Alpha Skip Ahead получили новое обновление.

Новые функции впечатления

Прямая трансляция с консоли

• Инсайдеры могут попробовать прямую трансляцию на Twitch, перейдя на вкладку «Захват и совместное использование» и выбрав «Прямая трансляция». Затем нужно связать учетную запись Twitch с помощью мобильного устройства или с помощью настроек консоли. Как только учетная запись будет привязана, нажмите кнопку «Перейти в прямом эфире сейчас», чтобы начать потоковую трансляцию игрового процесса на Twitch. Эта функция транслирует только игру, поэтому зрители увидят экран паузы, если пользователь перейдет на главный экран или в другое приложение;

Xbox Cloud Gaming (Beta) на консоли

• Теперь пользователи могут играть в игры Xbox Series X|S на Xbox One с помощью облачных игр!;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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