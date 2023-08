Microsoft прекратит поддерживать Visual Studio for Mac

Сегодняшним объявлением мы перенаправляем наши ресурсы и фокусируемся на улучшении Visual Studio и VS Code, оптимизируя их для кросс-платформенной разработки. В Visual Studio for Mac не будет добавлен новый фреймворк, среда выполнения или языковая поддержка. Однако в течение следующих 12 месяцев мы продолжим предоставлять необходимые обновления, такие как сервисные обновления, для исправления критических ошибок, проблем безопасности и обновленных платформ от Apple.



Мы также продолжим предоставлять обновления среды выполнения и рабочей нагрузки, чтобы вы могли продолжать создавать и поставлять приложения, созданные на основе .NET 6, .NET 7 и вреймворков Mono. Хотя официально это не поддерживается, мы также включили элементарную поддержку .NET 8 в Visual Studio for Mac для создания и отладки приложений. Мы надеемся, что благодаря этим обязательствам и инвестициям мы сможем свести к минимуму сбои в вашем рабочем процессе на Mac.

Компания Microsoft объявила о прекращении поддержки Visual Studio for Mac. Версия 17.6 является финальной, и она получит еще один год поддержки с сервисными обновлениями и исправлениями безопасности. После этого, 31 августа 2024 года, компания прекратит поддерживать IDE для macOS.Компания приняла решение об отказе от Visual Studio for Mac после тщательного анализа отзывов пользователей и моделей использования. Кроме того, Microsoft хочет сосредоточить свои усилия на оптимизации Visual Studio, доступной через C# Dev Kit для VS Code и доступной в каждой современной операционной системе.Microsoft рекомендует пользователям перейти на Visual Studio Code с новым C# Dev Kit и связанными расширениями или выбрать локальные или облачные виртуальные машины Windows.Узнать другие подробности можно здесь