Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25967
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- Категория: Microsoft
- Дата: 8-10-2023, 00:29
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Компания Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25967. Эта сборка доступна для загрузки в виде ISO-образа с веб-сайта Windows Server Insider вместе с VHDX-файлом, но, как обычно, нет журнала изменений, поэтому неясно, что нового.
Microsoft снова заявила, что брендинг еще не был обновлен и остается как Windows Server 2022 в этой предварительной версии. Кроме того, Microsoft просит инсайдеров называть эти сборки vNext, а не Windows Server 2022, которая уже есть на рынке.
Что нового
Опыт подключения серверов с поддержкой Azure Arc теперь доступен в последней сборке Windows Server Insider Desktop. Найдите новую иконку Azure Arc в системном трее (в правом нижнем углу панели задач). Попробуйте установить и настроить (бесплатный) Azure Connected Machine Agent с помощью мастера Azure Arc Setup, который можно запустить с помощью иконки в системном трее. После включения Azure Arc на вашем сервере найдите информацию о состоянии на иконке в системном трее.
Инсайдеры Server Datacenter! Возьмите утилиту командной строки Terminal в Windows Server для тестового запуска! Найдите «Terminal» в последней сборке Server Datacenter Insider и запустите приложение.
Улучшенный журнал реплики хранилища теперь доступен в последней сборке Windows Server Insider. Улучшенный журнал обеспечивает улучшенную производительность репликации блоков за счет удаления абстракций файловой системы и связанных с ними затрат на производительность из реализации журнала реплики хранилища. Дополнительные сведения и инструкции по развертыванию доступны здесь.
Известные проблемы
Если вы проверяете обновления с Windows Server 2019 или 2022, Microsoft не рекомендует использовать эту сборку, поскольку для этой сборки были выявлены периодические сбои обновления.
В этой сборке есть проблема, из-за которой архивирование журналов событий с помощью команды «wevetutil al» приводит к сбою службы Windows Event Log и сбою операции архивирования. Служба должна быть перезапущена путем выполнения команды «Start-Service EventLog» из командной строки администратора.
Если у вас включен путь кода Secure Launch/DRTM, Microsoft не рекомендует устанавливать эту сборку.
Microsoft также отмечает, что срок действия этой предварительной версии истекает 15 сентября 2024 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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