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Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25169

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 00:18
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25169. Эта сборка доступна для загрузки в виде ISO-образа с веб-сайта Windows Server Insider вместе с VHDX-файлом, но, как обычно, нет журнала изменений, поэтому неясно, что нового.

Microsoft снова заявила, что брендинг еще не был обновлен и остается как Windows Server 2022 в этой предварительной версии. Кроме того, Microsoft просит инсайдеров называть эти сборки vNext, а не Windows Server 2022, которая уже есть на рынке.

Microsoft также просит, чтобы администраторы серверов также проверили Windows Server Vnext Datacenter: Azure Edition в предложении Microsoft Server Operating Systems Preview в Azure. Для получения дополнительной информации вы можете проверить следующую ссылку для Azure Automanage в Microsoft Docs.

Microsoft также отмечает, что срок действия этой предварительной версии истекает 15 сентября 2022 года.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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