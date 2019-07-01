Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25169
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:18
- Просмотров: 0
Компания Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25169. Эта сборка доступна для загрузки в виде ISO-образа с веб-сайта Windows Server Insider вместе с VHDX-файлом, но, как обычно, нет журнала изменений, поэтому неясно, что нового.
Microsoft снова заявила, что брендинг еще не был обновлен и остается как Windows Server 2022 в этой предварительной версии. Кроме того, Microsoft просит инсайдеров называть эти сборки vNext, а не Windows Server 2022, которая уже есть на рынке.
Microsoft также просит, чтобы администраторы серверов также проверили Windows Server Vnext Datacenter: Azure Edition в предложении Microsoft Server Operating Systems Preview в Azure. Для получения дополнительной информации вы можете проверить следующую ссылку для Azure Automanage в Microsoft Docs.
Microsoft также отмечает, что срок действия этой предварительной версии истекает 15 сентября 2022 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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