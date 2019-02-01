Microsoft анонсировала бандл Xbox Starter Bundle
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:34
- Просмотров: 99
Ближе к праздникам Microsoft хочет повысить продажи консоли Xbox Series S с помощью бандла, в который входит трехмесячная подписка на Xbox Games Pass Ultimate.
На сайте Xbox Wire появилась информация о новом предложении, которое Microsoft называет Xbox Starter Bundle. В комплект поставки стоимостью $299.99 входит оригинальная белая Xbox Series S с 512 ГБ памяти и стандартный контроллер Xbox, а также код для Xbox Game Pass Ultimate на три месяца, который обычно стоит $50.97.
Бандл Xbox Starter Bundle официально поступит в продажу 31 октября в розничных магазинах, но вы можете сделать предварительный заказ уже сейчас.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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