Microsoft анонсировала бандл Xbox Starter Bundle

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:34
  • Просмотров: 99

Ближе к праздникам Microsoft хочет повысить продажи консоли Xbox Series S с помощью бандла, в который входит трехмесячная подписка на Xbox Games Pass Ultimate.

На сайте Xbox Wire появилась информация о новом предложении, которое Microsoft называет Xbox Starter Bundle. В комплект поставки стоимостью $299.99 входит оригинальная белая Xbox Series S с 512 ГБ памяти и стандартный контроллер Xbox, а также код для Xbox Game Pass Ultimate на три месяца, который обычно стоит $50.97.



Бандл Xbox Starter Bundle официально поступит в продажу 31 октября в розничных магазинах, но вы можете сделать предварительный заказ уже сейчас.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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