Microsoft закроет программу Windows Insider MVP 31 декабря 2023 года

Стремясь консолидировать программы в стиле MVP в Microsoft, мы решили прекратить действие Windows Insider MVP Program с 31 декабря 2023 года. Все наши существующие программы Windows Insider MVP будут номинированы для участия в Microsoft MVP Program которая имеет аналогичные преимущества и возможности продолжения сотрудничества с нами и взаимодействия со многими другими Microsoft MVP по всему миру.

Представитель Microsoft подтвердил The Register и Windows Latest свои планы по прекращению действия программы Windows Insider MVP 31 декабря 2023 года. Слухи о возможном закрытии программы начали появляться ранее в этом месяце, и теперь у нас есть подтверждение от Microsoft:Награду Windows Insider MVP можно охарактеризовать как признание Microsoft за бесплатное продвижение Windows 11 и ее функций (MVP не получают никакого денежного вознаграждения за распространение позитивных слов). Однако у этого есть и темная сторона: MVP теряют свои звания по, казалось бы, головокружительным причинам, например, рассказывая людям, как включить определенные функции в предварительных сборках Windows 11, используя нетрадиционные методы и инструменты, или даже работая на конкурирующие компании.Хотя Microsoft технически подтвердила скорое закрытие программы, на ее официальном веб-сайте не упоминаются какие-либо запланированные изменения.Узнать другие подробности можно здесь