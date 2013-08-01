Приложение Microsoft Tips устарело и будет удалено из будущей версии Windows

Приложение «Советы» устарело и будет удалено в будущей версии Windows. Содержимое приложения будет пополняться информацией о новых функциях Windows до тех пор, пока приложение не будет удалено.

Microsoft скоро закроет одно из своих собственных приложений для Windows из Microsoft Store, предназначенное для оказания помощи людям, использующим эту ОС. Сайт устаревших функций компании был обновлен сегодня, чтобы указать на будущее закрытие приложения Microsoft Tips.В описании говорится:В описании не было объяснено, почему приложение Microsoft Tips скоро исчезнет. Вполне возможно, что компания решила отказаться от этого, потому что теперь у нее есть функция Copilot для Windows на базе генеративного искусственного интеллекта, которая также может предлагать помощь по различным вопросам Windows.Приложение «Советы» было последним обучающим приложением, которое Microsoft создавала для различных версий Windows на протяжении десятилетий. Эта конкретная версия была запущена в Windows 10, а также была доступна для загрузки в Microsoft Store. Приложение по-прежнему доступно после обновления до Windows 11.Приложение «Советы» предлагало людям быстрый способ узнать больше об ОС Windows с помощью советов, учебных пособий, видеороликов и многого другого. Оно обновлялось по мере добавления новых функций в ОС.На некоторых ПК с Windows, таких как Surface, приложение «Советы» можно использовать для получения информации о конкретных функциях этих устройств, например, о том, как использовать Surface Pen или как переключаться между режимами ноутбука и планшета.Узнать другие подробности можно здесь