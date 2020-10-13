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Microsoft больше не будет поддерживать Office 2010 и Office 2016 для Mac


Microsoft заявила, что больше не будет поддерживать Office 2010 и Office 2016 для Mac.

Компания также повторила, что вам понадобится Office 2016 (для Windows), Office 2019 или Microsoft 365 Apps для подключения к таким службам, как Exchange и SharePoint Online. Очевидно, что Microsoft хочет, чтобы пользователи переключились на Microsoft 365. Office 2010 и Office 2016 для Mac — это продукты с бессрочной лицензией, то есть вы владеете ими навсегда. Очевидно, что Microsoft 365 — это продукт с подпиской, который заставляет вас платить, если вы хотите его использовать.

Говоря о том, чтобы держать себя в актуальном состоянии, есть некоторые даты окончания срока службы для Windows 10, которые также приближаются. Прежде всего, это версия 1809, которая больше не будет поддерживаться в следующем месяце. Фактически, поддержка Windows 10 версии 1809 была расширена из-за пандемии COVID-19. Из-за этого поддержка версии 1903 также скоро закончится, но это будет в декабре.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
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