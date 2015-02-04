Компания Microsoft обновила Word, Excel и PowerPoint на iOS до версии 2.34.• Переработано с нуля: Microsoft переработала приложение так, чтобы оно было проще, быстрее и красивее, чем раньше;• Обновлена Alt Text Pane: Сделайте ваш контент более доступным, добавив полезные заголовки или даже пометив элементы как декоративные;• Переработано с нуля: Microsoft переработала приложение так, чтобы оно было проще, быстрее и красивее, чем раньше;• Обновлена Alt Text Pane: Сделайте ваш контент более доступным, добавив полезные заголовки или даже пометив элементы как декоративные;• Читайте и отвечайте на лету: Отвечайте на комментарии и упоминания прямо из электронной почты, не открывая книгу;• Посмотрите налево, посмотрите направо... XLOOKUP здесь: Строка за строкой, находите все, что вам нужно, в таблице или диапазоне с XLOOKUP;• Переработано с нуля: Microsoft переработала приложение так, чтобы оно было проще, быстрее и красивее, чем раньше;• Обновлена Alt Text Pane: Сделайте ваш контент более доступным, добавив полезные заголовки или даже пометив элементы как декоративные;