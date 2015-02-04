Microsoft обновила Word, Excel и PowerPoint на iOS
-
- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 21:05
- Просмотров: 86
Компания Microsoft обновила Word, Excel и PowerPoint на iOS до версии 2.34.
Microsoft Word
• Переработано с нуля: Microsoft переработала приложение так, чтобы оно было проще, быстрее и красивее, чем раньше;
• Обновлена Alt Text Pane: Сделайте ваш контент более доступным, добавив полезные заголовки или даже пометив элементы как декоративные;
Microsoft Excel
• Переработано с нуля: Microsoft переработала приложение так, чтобы оно было проще, быстрее и красивее, чем раньше;
• Обновлена Alt Text Pane: Сделайте ваш контент более доступным, добавив полезные заголовки или даже пометив элементы как декоративные;
• Читайте и отвечайте на лету: Отвечайте на комментарии и упоминания прямо из электронной почты, не открывая книгу;
• Посмотрите налево, посмотрите направо... XLOOKUP здесь: Строка за строкой, находите все, что вам нужно, в таблице или диапазоне с XLOOKUP;
Microsoft PowerPoint
• Переработано с нуля: Microsoft переработала приложение так, чтобы оно было проще, быстрее и красивее, чем раньше;
• Обновлена Alt Text Pane: Сделайте ваш контент более доступным, добавив полезные заголовки или даже пометив элементы как декоративные;
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 29
Пользователей: 2
Гостей: 27
Роботы: Google Yandex
DavidFlozy Cedrickkeync
Пользователей: 2
Гостей: 27
Роботы: Google Yandex
+3Новостей: 11370
+0Комментариев: 39407
+15Пользователей: 9600