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Microsoft обновила Word, Excel и PowerPoint на iOS

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 21:05
  • Просмотров: 86


Компания Microsoft обновила Word, Excel и PowerPoint на iOS до версии 2.34.

Microsoft Word

• Переработано с нуля: Microsoft переработала приложение так, чтобы оно было проще, быстрее и красивее, чем раньше;
• Обновлена Alt Text Pane: Сделайте ваш контент более доступным, добавив полезные заголовки или даже пометив элементы как декоративные;

Microsoft Excel

• Переработано с нуля: Microsoft переработала приложение так, чтобы оно было проще, быстрее и красивее, чем раньше;
• Обновлена Alt Text Pane: Сделайте ваш контент более доступным, добавив полезные заголовки или даже пометив элементы как декоративные;
• Читайте и отвечайте на лету: Отвечайте на комментарии и упоминания прямо из электронной почты, не открывая книгу;
• Посмотрите налево, посмотрите направо... XLOOKUP здесь: Строка за строкой, находите все, что вам нужно, в таблице или диапазоне с XLOOKUP;

Microsoft PowerPoint

• Переработано с нуля: Microsoft переработала приложение так, чтобы оно было проще, быстрее и красивее, чем раньше;
• Обновлена Alt Text Pane: Сделайте ваш контент более доступным, добавив полезные заголовки или даже пометив элементы как декоративные;
Илья Источник:
mspoweruser.com
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