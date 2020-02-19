Microsoft анонсировала новые функции для приложения Office
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 23:23
- Просмотров: 162
Сегодня Microsoft объявила о доступности приложения Office для устройств iOS и Android. Основываясь на отзывах пользователей бета-версии, Microsoft внесла улучшения в первую общедоступную версию приложения. Некоторые из улучшений включают поддержку сторонних сервисов хранения, включая Box, Dropbox, Google Drive и iCloud; шаблоны, помогающие создавать новые документы, электронные таблицы и презентации; и общие улучшения производительности.
Наряду с этим объявлением, Microsoft также анонсировала три новые функции, которые будут доступны в ближайшее время для приложения Office.
Диктовка слов:
Позвольте Word превратить ваш голос в письменный текст и использовать голосовые команды и простые панели инструментов, чтобы легко применять правильное форматирование и знаки препинания, которые вам нужны.
Просмотр карт Excel:
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Просматривайте и редактируйте данные в строке таблицы Excel в простом удобоваримом карточном формате, чтобы у вас не было промежутков между столбцами, выходящими за пределы экрана.
План в PowerPoint:
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Напишите свой презентационный контент в виде простого плана и позвольте PowerPoint Designer превратить его в презентабельные слайды с правильным стилем, форматированием и иконографией вашего контента.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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