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Microsoft анонсировала новые функции для приложения Office

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 23:23
  • Просмотров: 162


Сегодня Microsoft объявила о доступности приложения Office для устройств iOS и Android. Основываясь на отзывах пользователей бета-версии, Microsoft внесла улучшения в первую общедоступную версию приложения. Некоторые из улучшений включают поддержку сторонних сервисов хранения, включая Box, Dropbox, Google Drive и iCloud; шаблоны, помогающие создавать новые документы, электронные таблицы и презентации; и общие улучшения производительности.

Наряду с этим объявлением, Microsoft также анонсировала три новые функции, которые будут доступны в ближайшее время для приложения Office.

Диктовка слов:




Позвольте Word превратить ваш голос в письменный текст и использовать голосовые команды и простые панели инструментов, чтобы легко применять правильное форматирование и знаки препинания, которые вам нужны.

Просмотр карт Excel:


Нажмите на изображение для демонстрации


Просматривайте и редактируйте данные в строке таблицы Excel в простом удобоваримом карточном формате, чтобы у вас не было промежутков между столбцами, выходящими за пределы экрана.

План в PowerPoint:


Нажмите на изображение для демонстрации


Напишите свой презентационный контент в виде простого плана и позвольте PowerPoint Designer превратить его в презентабельные слайды с правильным стилем, форматированием и иконографией вашего контента.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
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