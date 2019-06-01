Инсайдеры Office могут установить сборку 12619.20002
-
- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 15:57
- Просмотров: 72
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 12619.20002).
Outlook
Новая функция
Уведомления об инцидентах для ИТ-администраторов
Глобальные администраторы клиентов Microsoft 365 и администраторы приложений Office получат уведомление об инцидентах Outlook и O365 Exchange, затрагивающих их пользователей, с помощью нового уведомления на правой панели. Панель будет автоматически отображаться, если инциденты были идентифицированы, но вы также можете открыть ее, щелкнув Справка> Уведомления администратора.
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой дата «Последнее изменение» в файле обновлялась при добавлении вложения в письмо или при сохранении вложения из письма путем его перетаскивания (в отличие от меню);
PowerPoint
Новая функция
Улучшен рукописный ввод для формирования опыта построения диаграмм
Вы когда-нибудь боролись за то, чтобы объекты были связаны в ваших диаграммах? Что ж, у Microsoft есть хорошие новости для вас! Компания упростила добавление и управление соединителями, чтобы вы могли сосредоточиться на своем контенте. Попробуйте!
Известные исправления
• Исправлена проблема, которая возникала при открытии нескольких презентаций в PowerPoint из одной и той же библиотеки SharePoint, только первая открытая презентация сканировалась на соответствие политике;
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой фокус на поле редактирования комментариев не был виден при табуляции через карточку комментария;
• Исправлена проблема, из-за которой вставка элемента управления (например, элемента управления «Текстовое содержимое») в уравнение, а затем сохранение и открытие файла приводили к ошибке нечитаемого содержимого;
• Исправлена проблема, из-за которой сохранение ранее защищенного паролем файла в облачном хранилище не работало;
• Исправлена проблема, которая возникала при открытии нескольких документов в Word из одной и той же библиотеки SharePoint, только первый открытый документ сканировался на соответствие политике;
Excel
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой текст в слайсере неправильно масштабировался в режиме предварительного просмотра печати;
• Исправлена проблема, которая возникала при открытии нескольких книг в Excel из одной и той же библиотеки SharePoint, только первая открытая книга сканировалась на соответствие политике;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 43
Пользователей: 3
Гостей: 40
Роботы: Yandex Google
Илья DavidFlozy Cedrickkeync
Пользователей: 3
Гостей: 40
Роботы: Yandex Google
+8Новостей: 11469
+0Комментариев: 39415
+0Пользователей: 9982