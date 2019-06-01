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Инсайдеры Office могут установить сборку 12619.20002

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 15:57
  • Просмотров: 72

Инсайдеры Office могут установить сборку 12619.20002

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 12619.20002).

Outlook

Новая функция

Уведомления об инцидентах для ИТ-администраторов

Глобальные администраторы клиентов Microsoft 365 и администраторы приложений Office получат уведомление об инцидентах Outlook и O365 Exchange, затрагивающих их пользователей, с помощью нового уведомления на правой панели. Панель будет автоматически отображаться, если инциденты были идентифицированы, но вы также можете открыть ее, щелкнув Справка> Уведомления администратора.



Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой дата «Последнее изменение» в файле обновлялась при добавлении вложения в письмо или при сохранении вложения из письма путем его перетаскивания (в отличие от меню);

PowerPoint

Новая функция

Улучшен рукописный ввод для формирования опыта построения диаграмм

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Известные исправления

• Исправлена проблема, которая возникала при открытии нескольких презентаций в PowerPoint из одной и той же библиотеки SharePoint, только первая открытая презентация сканировалась на соответствие политике;

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой фокус на поле редактирования комментариев не был виден при табуляции через карточку комментария;
• Исправлена проблема, из-за которой вставка элемента управления (например, элемента управления «Текстовое содержимое») в уравнение, а затем сохранение и открытие файла приводили к ошибке нечитаемого содержимого;
• Исправлена проблема, из-за которой сохранение ранее защищенного паролем файла в облачном хранилище не работало;
• Исправлена проблема, которая возникала при открытии нескольких документов в Word из одной и той же библиотеки SharePoint, только первый открытый документ сканировался на соответствие политике;

Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой текст в слайсере неправильно масштабировался в режиме предварительного просмотра печати;
• Исправлена проблема, которая возникала при открытии нескольких книг в Excel из одной и той же библиотеки SharePoint, только первая открытая книга сканировалась на соответствие политике;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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