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Office для iPad получит поддержку мыши и трекпада в этом году

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 23:19
  • Просмотров: 80


Компания Microsoft намерена обновить пакет Office для iPad, чтобы реализовать поддержку мыши и трекпада. Согласно докладу, Microsoft, как ожидается, отправит эту функцию в конце этого года.

У Microsoft есть как отдельные приложения Office, так и новое унифицированное приложение Office на iOS. Предполагается, что Microsoft реализует поддержку мыши и трекпада для отдельных и унифицированных приложений.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
techcrunch.com
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