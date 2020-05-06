Office для iPad получит поддержку мыши и трекпада в этом году
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 23:19
- Просмотров: 80
Компания Microsoft намерена обновить пакет Office для iPad, чтобы реализовать поддержку мыши и трекпада. Согласно докладу, Microsoft, как ожидается, отправит эту функцию в конце этого года.
У Microsoft есть как отдельные приложения Office, так и новое унифицированное приложение Office на iOS. Предполагается, что Microsoft реализует поддержку мыши и трекпада для отдельных и унифицированных приложений.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcrunch.com
techcrunch.com
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