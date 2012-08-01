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Word для Windows будет показывать умные напоминания о сохранении для несохраненных документов

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 21:52
  • Просмотров: 66

Функция интеллектуального сохранения доступна пользователям Beta Channel, использующим Version 2006 Build 13001.10000 или более позднюю версию.

Word для Windows будет показывать умные напоминания о сохранении для несохраненных документов


С помощью машинного обучения Microsoft Word будет разумно предлагать пользователям сохранять несохраненные документы и избегать потери работы.

Word использует машинное обучение, чтобы понять, насколько вероятно сохранить определенный файл. Используя различные атрибуты, например, сколько времени вы потратили на работу с файлом или сколько контента вы добавили в него, Word напомнит вам о необходимости сохранения. Эти напоминания помогут вам снизить риск потери контента, если вы еще не сохранили файл.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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