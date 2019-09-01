Инсайдеры Office могут установить сборку 13913.20000
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- Категория: Office 2019
- Дата: Сегодня, 10:29
- Просмотров: 0
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13913.20000).
Office
Известные исправления
• Исправлена проблема с поддержкой GDI + LineJoinMiterClipped в Office;
Excel
Известные исправления
• Исправлена проблема, которая препятствовала возможности вставки в виде формул на защищенный лист;
Access
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой в некоторых случаях выполнение сквозного запроса SQL Server могло приводить к появлению сообщения об ошибке, указывающего на «недопустимое состояние курсора»;
Project
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой, если формат даты - W4/4, средство выбора даты могло показывать неправильный день и год;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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