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Инсайдеры Office могут установить сборку 13913.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 10:29
  • Просмотров: 0

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13913.20000).

Office

Известные исправления

• Исправлена проблема с поддержкой GDI + LineJoinMiterClipped в Office;

Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема, которая препятствовала возможности вставки в виде формул на защищенный лист;

Access

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой в некоторых случаях выполнение сквозного запроса SQL Server могло приводить к появлению сообщения об ошибке, указывающего на «недопустимое состояние курсора»;

Project

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой, если формат даты - W4/4, средство выбора даты могло показывать неправильный день и год;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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