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Инсайдеры Office могут установить сборки 21032104 и 21032401

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 16:17
  • Просмотров: 118
Инсайдеры Office могут установить сборки 21032104 и 21032401

Инсайдеры Office получили очередные сборки для Mac (21032104 и 21032401).

Excel

Исправления

• Исправлена проблема, из-за которой поиск «типов данных» в панели предпочтений не давал никаких результатов;
• Исправлен сбой, который мог произойти при работе со сводной таблицей при использовании двух окон для документа;
• Исправлена проблема, из-за которой в некоторых случаях не отображалась кнопка для импорта данных из HTML;
• Исправлена проблема, из-за которой текст на китайском, японском или корейском языке не отображался в ячейке после применения к ячейке другого шрифта;
• Исправлена проблема, из-за которой эмодзи не отображались в ячейке после того, как к ячейке были применены некоторые шрифты;
• Исправлена проблема, когда неправильная иконка отображалась на кнопке, которая появляется после копирования и вставки;

Outlook

Новые функции

• API надстроек 1.8, который включает поддержку вложений, категорий, делегированный доступ, улучшенное местоположение, интернет-заголовки и функции блокировки при отправке;

Исправления

• Исправлена проблема, из-за которой при расширенном поиске сочетание клавиш CMD + Backspace по теме или ключевому слову удаляло выбранное электронное письмо вместо удаления содержимого в соответствующем поле;
• Исправлена проблема, из-за которой фокус переносился на панель поиска, когда пользователь взаимодействовал с My Day;

Известные проблемы

• Пользователи не могут создавать или находить существующие контакты или календари после переключения на новые учетные записи Outlook для прямой синхронизации IMAP и облачного кэша IMAP;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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