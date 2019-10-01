Инсайдеры Office могут установить сборку 13102.20002
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 19:21
- Просмотров: 88
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13102.20002).
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Word переставало отвечать на запросы после вставки некоторого текста и изображения в поле для комментариев;
• Исправлена проблема, из-за которой кнопка «Новый комментарий» была отключена после удаления последнего комментария;
Outlook
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой параметр «Разрешить пересылку» отсутствовал в параметрах ответа на общее собрание календаря, если не был установлен флажок «Загрузить общую папку»;
• Исправлена проблема, из-за которой кнопка печати отображалась в отключенном состоянии, даже если у пользователя были соответствующие разрешения на печать;
Project
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой при попытке сохранить PDF/XPS из Project в библиотеку документов SharePoint ничего не происходило;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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