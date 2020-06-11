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Инсайдеры Office могут установить сборку 13006.20002

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 01:07
  • Просмотров: 0

Инсайдеры Office могут установить сборку 13006.20002

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13006.20002).

Excel

Получение данных организации из Power BI с помощью типов данных

Типы данных Excel из Power BI теперь распространяются на инсайдеров в организациях с Office 365 E5/A5 или Microsoft 365 E5/A5. Получение необходимой информации и ее простое обновление очень важно для многих повседневных рабочих процессов. Microsoft предоставляет вам доступ к информации о вашей компании или организации из Power BI в качестве типа данных в Excel, что расширяет ваши возможности по внесению связанной информации в электронные таблицы.

Узнать больше.

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой основные линии сетки радиолокационных карт не могли быть правильно отформатированы;

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой возможность очистки форматирования на панели «Комментарии» с помощью кнопки «Очистить форматирование» на ленте Office не работала;
• Исправлена проблема, из-за которой изменение размера таблицы, когда линейка не отображалась, приводило к тому, что другие приложения, работающие в фоновом режиме, начинали мерцать;
• Исправлена проблема, из-за которой, если в Word был список из более чем 50 часто открываемых документов, то после сохранения и открытия документа отображалась история изменений, даже если в этот документ не было внесено никаких изменений;

Project

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой сброс или обновление базовой линии могли изменить бюджетные затраты/рабочие ресурсы по поэтапному графику, а базовая линия могла отражать неправильные значения бюджета;
• Исправлена проблема, из-за которой событие ProjectBeforeTaskChange не срабатывало при изменении итоговой задачи проекта, либо в поле запуска/задачи проекта;

Access

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой приложение Microsoft Access не могло идентифицировать столбец идентификаторов в связанной таблице SQL Server, что могло привести к тому, что строки сообщались как неправильно удаленные;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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