Инсайдеры Office могут установить сборку 14107.20000
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 22:11
- Просмотров: 86
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14107.20000).
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой приложение OneDrive отображало сообщение об ошибке слияния, когда действительно не было конфликта слияния;
• Исправлена проблема, из-за которой нажатие комбинаций клавиш, таких как ctrl + shift + @, не приводило к появлению ожидаемого акцентированного символа (в данном случае ‘å’);
• Исправлена проблема, которая связана с z-order объектов SVG при преобразовании в фигуры;
• Исправлена проблема, которая связана с сжатием изображений;
• Исправлена проблема, из-за которой копирование почтового вложения в приложение, отличное от Word, не удавалось, если имя файла содержало символы DBCS;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Word иногда отображало границу вокруг текста, которого там не должно было быть;
Excel
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой приложение OneDrive отображало сообщение об ошибке слияния, когда действительно не было конфликта слияния;
• Исправлена проблема, которая связана с z-order объектов SVG при преобразовании в фигуры;
• Исправлена проблема, которая связана с сжатием изображений;
PowerPoint
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой приложение OneDrive отображало сообщение об ошибке слияния, когда действительно не было конфликта слияния;
• Исправлена проблема, которая связана с z-order объектов SVG при преобразовании в фигуры;
• Исправлена проблема, которая связана с сжатием изображений;
Outlook
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи могли видеть, что активные сообщения либо постоянно обновляются, либо возвращаются к заголовкам после загрузки при работе в режиме Download Headers Only;
• Исправлена проблема, из-за которой средство выбора людей в Outlook расширялось вверх, а не вниз для пользователей с бессрочной лицензией;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи кастомных доменов видели предупреждение о разрешениях при вставке ссылки в сообщение электронной почты;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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