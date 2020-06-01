Инсайдеры Office могут установить сборку 13617.20002
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 17:49
- Просмотров: 133
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13617.20002).
Excel, Word, PowerPoint
Известные исправления
• Исправлена проблема, которая связана с изменением цвета контура SVG-изображений;
Excel
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Excel неожиданно закрывалось при открытии UNC-файлов с недопустимыми атрибутами файла (время создания, время изменения и т. д.);
• Исправлена проблема, из-за которой настройки десятичного разделителя и разделителя тысяч переносились при копировании диаграммы из Excel и вставке в Word;
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли указать, как долго они хотели разрешить доступ при запуске слияния почты из Word, в результате чего они получали лишние запросы;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Outlook неожиданно закрывалось для пользователей надстроек на основе Redemption;
Outlook
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли указать, как долго они хотели разрешить доступ при запуске слияния почты из Word, в результате чего они получали лишние запросы;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Outlook неожиданно закрывалось для пользователей надстроек на основе Redemption;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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