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Инсайдеры Office могут установить сборку 13617.20002

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 17:49
  • Просмотров: 133
Инсайдеры Office могут установить сборку 13617.20002

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13617.20002).

Excel, Word, PowerPoint

Известные исправления

• Исправлена проблема, которая связана с изменением цвета контура SVG-изображений;

Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой приложение Excel неожиданно закрывалось при открытии UNC-файлов с недопустимыми атрибутами файла (время создания, время изменения и т. д.);
• Исправлена проблема, из-за которой настройки десятичного разделителя и разделителя тысяч переносились при копировании диаграммы из Excel и вставке в Word;

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли указать, как долго они хотели разрешить доступ при запуске слияния почты из Word, в результате чего они получали лишние запросы;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Outlook неожиданно закрывалось для пользователей надстроек на основе Redemption;

Outlook

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли указать, как долго они хотели разрешить доступ при запуске слияния почты из Word, в результате чего они получали лишние запросы;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение Outlook неожиданно закрывалось для пользователей надстроек на основе Redemption;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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