Инсайдеры Office могут установить сборку 13127.20002
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 17:20
- Просмотров: 97
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13127.20002).
Excel, PowerPoint, Word и Outlook
Легко вставляйте фотографии Apple в Office
Microsoft рада объявить, что вставлять фотографии Apple в Office проще, чем когда-либо. Теперь вы можете вставлять фотографии, сделанные с вашего iPhone или iPad, в Word, Excel, PowerPoint и Outlook на Windows! Microsoft слышала от многих из вас, что преобразование этих файлов занимает слишком много времени, поэтому компания упростила процесс.
Узнать больше.
Excel, PowerPoint, Word
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой копия изображения с радиальной градиентной заливкой не соответствовала оригиналу;
Excel
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой при изменении порядка ряда диаграмм соответствующий флажок, выровненный по ряду, не переупорядочивался вместе с рядом;
PowerPoint
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой кнопка «Формы» в PowerPoint не позволяла создавать формы, когда доступ к хранилищу Office не был разрешен;
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема, когда, если комментарий добавлялся для отслеживания изменения, то панель ревизий неожиданно открывалась;
• Исправлена проблема, из-за которой ссылки на документы не вставлялись в поле комментариев через выпадающий список Вставить> Ссылка;
• Исправлена проблема, из-за которой количество гиперссылок в коллекции гиперссылок VBA не корректировалось после добавления изображения, содержащего гиперссылку;
Outlook
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли добавлять подпись при ответе на сообщение с цифровыми правами из окна инспектора, когда у пользователя не было разрешений владельца на сообщение, на которое он отвечал;
• Исправлена проблема, из-за которой Outlook не мог правильно отображать разрывы строк в содержимом markdown;
Access
Известные исправления
• Исправлена проблема, когда при попытке выполнить некоторые запросы ранее появлялось сообщение об ошибке «Запрос слишком сложный»;
Project
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой для списка задач SharePoint кнопки ленты на второй вкладке могли быть отключены;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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