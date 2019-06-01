Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Инсайдеры Office могут установить сборку 13127.20002

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 17:20
  • Просмотров: 97
Инсайдеры Office могут установить сборку 13127.20002

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 13127.20002).

Excel, PowerPoint, Word и Outlook

Легко вставляйте фотографии Apple в Office

Microsoft рада объявить, что вставлять фотографии Apple в Office проще, чем когда-либо. Теперь вы можете вставлять фотографии, сделанные с вашего iPhone или iPad, в Word, Excel, PowerPoint и Outlook на Windows! Microsoft слышала от многих из вас, что преобразование этих файлов занимает слишком много времени, поэтому компания упростила процесс.

Узнать больше.



Excel, PowerPoint, Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой копия изображения с радиальной градиентной заливкой не соответствовала оригиналу;

Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой при изменении порядка ряда диаграмм соответствующий флажок, выровненный по ряду, не переупорядочивался вместе с рядом;

PowerPoint

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой кнопка «Формы» в PowerPoint не позволяла создавать формы, когда доступ к хранилищу Office не был разрешен;

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, когда, если комментарий добавлялся для отслеживания изменения, то панель ревизий неожиданно открывалась;
• Исправлена проблема, из-за которой ссылки на документы не вставлялись в поле комментариев через выпадающий список Вставить> Ссылка;
• Исправлена проблема, из-за которой количество гиперссылок в коллекции гиперссылок VBA не корректировалось после добавления изображения, содержащего гиперссылку;

Outlook

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой пользователи не могли добавлять подпись при ответе на сообщение с цифровыми правами из окна инспектора, когда у пользователя не было разрешений владельца на сообщение, на которое он отвечал;
• Исправлена проблема, из-за которой Outlook не мог правильно отображать разрывы строк в содержимом markdown;

Access

Известные исправления

• Исправлена проблема, когда при попытке выполнить некоторые запросы ранее появлялось сообщение об ошибке «Запрос слишком сложный»;

Project

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой для списка задач SharePoint кнопки ленты на второй вкладке могли быть отключены;

Узнать другие подробности можно здесь.





Илья Источник:
insider.office.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Инсайдеры Office могут установить сборку 13102.20002

Инсайдеры Office могут установить сборку 13102.20002

Инсайдеры Office могут установить сборку 13020.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 13020.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 13006.20002

Инсайдеры Office могут установить сборку 13006.20002

Инсайдеры Office могут установить сборку 12105.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 12105.20000

Инсайдеры Office получили новую сборку для Windows

Инсайдеры Office получили новую сборку для Windows




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 51
Пользователей: 0
Гостей: 51
Роботы: Yandex Google Mail Ru
+8  
Новостей: 12203
+0  
Комментариев: 39441
+0  
Пользователей: 10034