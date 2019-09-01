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Инсайдеры Office могут установить сборку 14718.20000

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Сегодня, 15:25
  • Просмотров: 0
Инсайдеры Office могут установить сборку 14718.20000

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 14718.20000).

Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой открытие файла XLSM в инструменте SpreadsheetCompare могло привести к тому, что инструмент переставал отвечать на запросы;
• Обновление данных для сводных таблиц могло перестать работать, когда отфильтрованные значения больше не существуют в данных. Последующий оператор запроса, созданный без недопустимых отфильтрованных значений для повторной попытки обновления, был временно отключен и теперь снова включен;
• Исправлена регрессия, которая была результатом включения Mica в Windows 11, когда Wincomp выключен;
• Исправлена проблема с функцией рабочего листа, WEBSERVICE, из-за которой в редких случаях приложение Excel прекращало работу, когда вычисления отменялись пользователем;

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой выравнивание предыдущего комментария менялось справа налево при публикации нового комментария с выравниванием по правому краю;
• Исправлена проблема, из-за которой элементы управления контентом возвращались при повторном открытии;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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