Приложение Office Mobile позволит создавать короткий видеоконтент
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 13:58
- Просмотров: 191
Компания Microsoft объявила о том, что приложение Office Mobile позволит создавать короткий видеоконтент.
В третьем квартале 2021 года компания интегрировала видеоплеер Stream в приложение Office Mobile. Это позволило пользователям с легкостью получать доступ и воспроизводить видео в своей профессиональной сети, будь то записи собраний Teams, демонстрации или учебные пособия в OneDrive for Business.
Microsoft говорит, что эта функция была хорошо принята, что побудило компанию сделать следующий шаг - создание короткого видеоконтента прямо из приложения Office Mobile.
Благодаря функции создания видео корпоративные пользователи (подключенные к учетным записям OneDrive for Business) начнут видеть в приложении точку входа «Видео». Пользователи могут нажать на неё и начать записывать короткие видеобайты (до 90 секунд), а также дополнять их текстом, аннотациями, рукописным вводом и т.д., обрезать и делиться ими с людьми в своей сети.
Microsoft планирует начать развертывание этой функции в конце декабря, а завершить - в середине февраля.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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