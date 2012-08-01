Мониторинг цен конкурентов при помощи программы Jumper
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- Категория: Софт
- Дата: Вчера, 16:33
- Просмотров: 144
При создании интернет-магазина всегда возникают вопросы не только наличия товара, но и его конкурентоспособности. Другими словами, у вас должны быть цены ниже, чем у конкурента, чтобы люди покупали товар именно у вас. Да, можно сразу снизить цену на товары или продавать их по себестоимости, но согласитесь, что долго такой интернет-магазин не протянет, если он не будет приносить прибыль, поэтому многие компании позволяют производить мониторинг цен конкурентов, благодаря различным программам. Ресурс elbuz.com благодаря программе Jumper позволяет на автоматическом уровне наблюдать за ценами конкурентов и производить корректировку, точнее ее снижение у вас.
Какие преимущества у данного сервиса
- Создание базы данных конкурентов с их ценами на товар.
- Выгрузка данных в любой удобный для Вас формат (XLS/XLSX, XML, CSV).
- Ежедневный бекап.
- Удаленная работа из браузера.
- Мониторинг цен конкурентов осуществляет сама программа.
- Обновления программы.
- Настройка под ключ.
Для того чтобы программа заработала, необходимо для начала загрузить свой прайс-лист, далее необходимо загрузить прайс-листы конкурентов, которые обычно можно найти на их сайте или в Яндекс Маркете. Также вы можете загрузить прайс-лист и самого поставщика, чтобы узнать наценки у конкурентов и их моржу. При наличии одинаковых товаров программа их обнаружит по совпадениям в названии, а далее выдаст вам релевантный результат. После чего сервис предложит изменения в ваших ценах на продукты, а также будет осуществлять их постоянный ежедневный контроль.
Программа E-Trade Jumper имеет довольно понятный интуитивный интерфейс, где на рабочем столе вы можете лицезреть как функции по добавлению категории товаров, как и самих товаров, так и их загрузки из прайс-листа и магазины, которые имеют цены выше/ниже, чем у вас. Также имеется сверху выпадающее меню для более тонкой настройки БД и сопоставлении товаров. Еще имеется в наличии и настройка SEO.
Мониторинг цен
Необязательно быть маркетологом, что заниматься мониторингом и анализом цен на продукты. Когда у вас на руках есть данные других интернет-магазинов, то вы можете принять стратегическое решение и понизить/повысить цену на свой продукт. Нужно помнить, что если вы укажите слишком высокую цену на товар, то ее реализация будет очень проблематична. Тем более, если мы говорим про бюджетные организации, которые никогда не купят товар по высокой цене, а обычно все происходит наоборот. Но также не стоит и очень сильно урезать цену, так как тогда ни о каком доходе можно и не говорить, что сулить закрытию магазина. Еще ориентируетесь и на цену закупки товара, чтобы не только не продавать товар себе в минус, но и получать прибыль/сверхприбыль.
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