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Доставка из Amazon

  • Категория: Софт
  • Дата: Сегодня, 18:38
  • Просмотров: 51

Доставка из-за рубежа всегда была гораздо предпочтительнее, чем покупка на внутреннем рынке. Даже в Советском союзе люди ездили (те, кто могли) на «Запад», чтобы закупиться вещами и тому подобное. Сейчас же покупать за рубежом стало гораздо проще, даже многие продукты есть в обычных магазинах, но проблема заключается в том, что из-за налогов они стоят довольно дорого + наценки магазинов. Некоторых позиций вообще нет на нашем рынке из-за нерентабельности или прочих факторов. К примеру, производитель решил не выпускать свой продукт на других рынках, как это делает Microsoft со своим Surface или Google со смартфонами Pixel. Но при этом есть доставщики, которые делают невозможное и один из таких сервисов по доставке – это usain.ua.

Благодаря данному сервису вы можете заказать на амазоне необходимую вам вещь, тот же iPhone, набор Lego, или же BD-диск для PS3/PS4, который невозможно достать у нас. При этом доставка осуществляется не только авиасообщением из США, но и также из стран Европы.

Что можно заказать через Amazon?


Благодаря Амазону Вам можно заказать такие товары:
  1. бытовая техника;
  2. одежда;
  3. книги;
  4. компьютеры и комплектующие;
  5. игры;
  6. фильмы;
  7. программное обеспечение;
  8. аксессуары для автомобилей;
  9. музыка, виниловые пластинки;
  10. зоотовары;
  11. спортивные товары;
  12. хозтовары.

На Амазноне за 300 долларов можно взять PS4 Pro хотя у нас она стоит около 450-500 долларов США, поэтому заказать эту консоль «за бугром» – это довольно выгодная сделка.

При этом на сайте USAIN.UA вы можете предоставить ссылку любого товара (а лучше, чтобы их было несколько, так как будет дешевле), и Вам рассчитают стоимость доставки + услуги самого сервиса.


Стоит отметить, что различные таможенные оформления также занимается отдел доставки, поэтому у Вас не возникнет проблем при получении посылки, к примеру, обычной почтой или другим сервисом доставки.

Вывод


USAinUA – сервис, позволяющий заказать товары через Амазон при минимальных расходах на транспортировку. Помимо всего прочего компания занимается:
  • страхованием посылок;
  • таможенными декларациями.
И при этом за спиной более 6 лет работы, 170 тысяч довольных клиентов, имеются склады в Европе и США, а также гарантия на все товары (возможен даже возврат, если с товаром что-то не так). По ссылке выше вы можете перейти и заказать необходимый товар из Амазона, если вы вдруг давно этого хотели, тем более скидки очень сильно там подкупают. Удачи в приобретении!
Wihar
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