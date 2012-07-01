Доставка из Amazon
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- Категория: Софт
- Дата: Сегодня, 18:38
- Просмотров: 51
Доставка из-за рубежа всегда была гораздо предпочтительнее, чем покупка на внутреннем рынке. Даже в Советском союзе люди ездили (те, кто могли) на «Запад», чтобы закупиться вещами и тому подобное. Сейчас же покупать за рубежом стало гораздо проще, даже многие продукты есть в обычных магазинах, но проблема заключается в том, что из-за налогов они стоят довольно дорого + наценки магазинов. Некоторых позиций вообще нет на нашем рынке из-за нерентабельности или прочих факторов. К примеру, производитель решил не выпускать свой продукт на других рынках, как это делает Microsoft со своим Surface или Google со смартфонами Pixel. Но при этом есть доставщики, которые делают невозможное и один из таких сервисов по доставке – это usain.ua.
Благодаря данному сервису вы можете заказать на амазоне необходимую вам вещь, тот же iPhone, набор Lego, или же BD-диск для PS3/PS4, который невозможно достать у нас. При этом доставка осуществляется не только авиасообщением из США, но и также из стран Европы.
Что можно заказать через Amazon?
Благодаря Амазону Вам можно заказать такие товары:
- бытовая техника;
- одежда;
- книги;
- компьютеры и комплектующие;
- игры;
- фильмы;
- программное обеспечение;
- аксессуары для автомобилей;
- музыка, виниловые пластинки;
- зоотовары;
- спортивные товары;
- хозтовары.
На Амазноне за 300 долларов можно взять PS4 Pro хотя у нас она стоит около 450-500 долларов США, поэтому заказать эту консоль «за бугром» – это довольно выгодная сделка.
При этом на сайте USAIN.UA вы можете предоставить ссылку любого товара (а лучше, чтобы их было несколько, так как будет дешевле), и Вам рассчитают стоимость доставки + услуги самого сервиса.
Стоит отметить, что различные таможенные оформления также занимается отдел доставки, поэтому у Вас не возникнет проблем при получении посылки, к примеру, обычной почтой или другим сервисом доставки.
Вывод
USAinUA – сервис, позволяющий заказать товары через Амазон при минимальных расходах на транспортировку. Помимо всего прочего компания занимается:
- страхованием посылок;
- таможенными декларациями.
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