Microsoft подала заявку на рингтон Surface Duo
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 23:01
- Просмотров: 18
Компания Microsoft подала заявку на рингтон Surface Duo. На сайте USPTO есть прямая ссылка на файл MP3.
Конечно, это не значит, что это рингтон по умолчанию на Surface Duo. Duo должен быть выпущен в праздничный сезон 2020 года, поэтому, вероятно, такие детали еще не определены.
Илья Источник:
tsdr.uspto.gov
tsdr.uspto.gov
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