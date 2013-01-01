Microsoft может выпустить Surface Duo этим летом
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 00:08
- Просмотров: 99
Согласно новому докладу Зака Боудена, выясняется, что Surface Duo может быть выпущен уже этим летом. Доступность может быть анонсирована на Microsoft Spring Hardware Event, где компания должна анонсировать Surface Book 3 и Surface Go 2.
Это изменение не влияет на Surface Neo, который должен быть выпущен в праздничный сезон 2020 года. Причина не так уж удивительна. Большая работа для программного обеспечения Duo уже сделана. Он работает под управлением Android, но с кастомным лаунчером от Microsoft. Для Surface Neo, однако, Microsoft должна создать ОС.
По словам Зака, Surface Duo получит Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ хранилища в базовой модели, а также будут другие конфигурации ОЗУ и хранилища. Поддержки 5G не будет, поэтому с добавлением прошлогоднего чипсета он уже отстает от нынешних флагманских смартфонов.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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