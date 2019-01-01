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Microsoft выпустила обновления для Surface Go 2

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 23:37
  • Просмотров: 40


Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Go 2.

Surface Go 2

• Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz – Network Adapters (21.80.2.1) улучшает надежность соединения;
• Intel(R) Wireless Bluetooth(R) – Bluetooth (21.80.0.3) улучшает надежность соединения;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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