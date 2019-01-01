Microsoft выпустила обновления для Surface Go 2
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 23:37
- Просмотров: 40
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Go 2.
Surface Go 2
• Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz – Network Adapters (21.80.2.1) улучшает надежность соединения;
• Intel(R) Wireless Bluetooth(R) – Bluetooth (21.80.0.3) улучшает надежность соединения;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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