Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft обновила Surface Go 2

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 16:19
  • Просмотров: 11

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Go 2.

Surface Go 2

• Surface Touch – Firmware (64.26.0.0) улучшает производительность пера, когда ваша ладонь находится на устройстве;
• Surface UEFI – Firmware (1.0.1.0) улучшает стабильность системы;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 7, Surface Laptop 3 и Surface Studio 2

Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 7, Surface Laptop 3 и Surface Studio 2

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 4

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 4

Microsoft выпустила обновления для Surface Go LTE Advanced и Surface Laptop 2

Microsoft выпустила обновления для Surface Go LTE Advanced и Surface Laptop 2

Microsoft выпустила обновления для Surface Pro X

Microsoft выпустила обновления для Surface Pro X

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Pro и Surface Pro with LTE Advanced

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Pro и Surface Pro with LTE Advanced




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 40
Пользователей: 0
Гостей: 40
Роботы: Yandex Google
+3  
Новостей: 12001
+0  
Комментариев: 39436
+0  
Пользователей: 10014