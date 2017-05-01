Microsoft обновила Surface Go 2
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 16:19
- Просмотров: 11
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Go 2.
Surface Go 2
• Surface Touch – Firmware (64.26.0.0) улучшает производительность пера, когда ваша ладонь находится на устройстве;
• Surface UEFI – Firmware (1.0.1.0) улучшает стабильность системы;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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