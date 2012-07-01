Чехол-бампер для Surface Duo будет стоить $40
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 20:11
- Просмотров: 83
Чехол-бампер для Surface Duo будет стоить $40. Об этом говорят страницы сторонних розничных продавцов, таких как PROVANTAGE, Douglas Stewart и Connection.
Стоит напомнить, что Surface Duo получит 6 ГБ ОЗУ, процессор Snapdragon 855, 11-мегапиксельный модуль камеры, аккумулятор на 3577 и 128 ГБ или 256 ГБ памяти UFS 3.0.
Если вы хотите оформить предзаказ на Surface Duo, то это можно сделать здесь.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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