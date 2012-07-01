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Чехол-бампер для Surface Duo будет стоить $40

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 20:11
  • Просмотров: 83

Чехол-бампер для Surface Duo будет стоить $40. Об этом говорят страницы сторонних розничных продавцов, таких как PROVANTAGE, Douglas Stewart и Connection.

Стоит напомнить, что Surface Duo получит 6 ГБ ОЗУ, процессор Snapdragon 855, 11-мегапиксельный модуль камеры, аккумулятор на 3577 и 128 ГБ или 256 ГБ памяти UFS 3.0.

Если вы хотите оформить предзаказ на Surface Duo, то это можно сделать здесь.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
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