Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Go и Surface Go LTE Advanced.• Surface UEFI – Firmware (1.1.18.0) * улучшает надежность интеллектуальной зарядки аккумулятора и включает в себя обновления безопасности;• Intel AVStream Camera 2500 - System devices (30.18305.6.12414) улучшает работу камеры и устраняет связанную с ней системную bugcheck;• Intel Microsoft Camera Front -System devices (30.18305.6.12414) улучшает работу камеры и устраняет связанную с ней системную bugcheck;• Intel Microsoft Camera IR - System devices (30.18305.6.12414) улучшает работу камеры и устраняет связанную с ней системную bugcheck;• Intel Microsoft Camera Rear - System devices (30.18305.6.12414) улучшает работу камеры и устраняет связанную с ней системную bugcheck;• Intel Camera - Control Logic -System devices (30.18305.6.12414) улучшает работу камеры и устраняет связанную с ней системную bugcheck;• Intel Camera - CSI2 Host Controller Driver - System devices (30.18305.6.12414) улучшает работу камеры и устраняет связанную с ней системную bugcheck;• Intel Camera - Imaging Signal Processor 2500 -System devices (30.18305.6.12414) улучшает работу камеры и устраняет связанную с ней системный bugcheck;• Intel® iCLS Client - Software components (1.60.155.0) включает в себя обновления безопасности и улучшает стабильность системы;• Intel® Management Engine Interface -System devices (1952.14.0.1470) включает в себя обновления безопасности и улучшает стабильность системы;• (Firmware update extension) - no Device Manager notes (5.5.0.0) улучшает надежность Surface Dock 2 и устраняет системный bugcheck;• Surface System Telemetry Driver -System devices (1.29.137.0) облегчает анализ данных, связанных с мощностью и температурой;• Surface Dock Firmware Update – Firmware (2.49.139.0) улучшает надежность Surface Dock 2 и устраняет системный bugcheck;• Surface ME – Firmware (11.8.77.3664) включает в себя обновления безопасности и улучшает стабильность системы;Узнать другие подробности можно здесь