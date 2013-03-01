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Прототип Surface Pro 8 можно купить на eBay

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 16:01
  • Просмотров: 159

Microsoft Surface Pro 8 еще не был анонсирован, но это не помешало раннему инженерному образцу появиться в сети для продажи. Устройство имеет процессор Intel Core i7-1165G7, 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD.

Похоже, что единственным отличием данного прототипа от Surface Pro 7 являются его улучшенные характеристики.











Описание гласит:

Да, вы правильно прочитали заголовок. На продажу выставлена инженерная модель Surface Pro 8, она имеет ES-версию процессора 11-го поколения i7-1165G7, 32 ГБ оперативной памяти на 4267 МГц (Pro 7 доведен до 16 ГБ) и 1 ТБ SSD Samsung. Отлично работает, но так как он еще не выпущен, сделайте резервную копию драйвера самостоятельно перед восстановлением, иначе вы не сможете найти его в Интернете. Поставляется с синей type cover.


Прототипы Surface редко появляются в онлайн-продаже, не говоря уже о прототипах оборудования, которое еще не было анонсировано. Товар доступен для самовывоза только в Сиэтле, штат Вашингтон, и торги начинаются с $1300.

Вы можете посмотреть товар здесь.
Илья Источник:
ebay.com
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