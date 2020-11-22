Доклад: Surface Duo скоро появится в Германии
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 19:38
- Просмотров: 8
Как удалось выяснить WindowsArea.de от надежных источников, Surface Duo поступит в Германию весной 2021 года. Однако у ресурса нет дополнительной информации по этому поводу. Цены, наличие у операторов мобильной связи и точная дата выпуска отсутствуют.
Другие ресурсы также сообщили, что Microsoft планирует запустить Surface Duo в Европе. Согласно информации от WindowsLatest, Microsoft уже связалась с первыми операторами мобильной связи в Великобритании.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowsarea.de
windowsarea.de
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