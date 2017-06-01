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В сеть попали изображения Surface Pro 8 и Surface Laptop 4

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 20:46
  • Просмотров: 112

Microsoft готовится выпустить новые версии Surface Pro и Surface Laptop в начале следующего года. Корейский пользователь под ником «cozyplanes» поделился фотографиями Surface Pro 8 и Surface Laptop 4, которые в настоящее время проходят сертификацию в стране. Оба устройства выглядят идентично своим предшественникам, и Surface Pro 8, очевидно, будет иметь вариант LTE, в отличие от Surface Pro 7.



Согласно данным Зака Боудена, оба устройства будут поставляться с процессорами Intel 11-го поколения с графикой Iris Xe, а новый Surface Laptop по-прежнему будет предлагать выбор между процессорами Intel и AMD. Оба устройства могут быть выпущены в середине января, а развёртывание Surface Duo на других рынках может начаться вскоре после этого.

В сеть попали изображения Surface Pro 8 и Surface Laptop 4

Surface Pro 8



Surface Laptop 4


Кроме того, по словам Боудена, черная версия Surface Go 2 также может быть представлена в январе.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
twitter.com/cozyplanes
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