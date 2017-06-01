В сеть попали изображения Surface Pro 8 и Surface Laptop 4
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 20:46
- Просмотров: 112
Microsoft готовится выпустить новые версии Surface Pro и Surface Laptop в начале следующего года. Корейский пользователь под ником «cozyplanes» поделился фотографиями Surface Pro 8 и Surface Laptop 4, которые в настоящее время проходят сертификацию в стране. Оба устройства выглядят идентично своим предшественникам, и Surface Pro 8, очевидно, будет иметь вариант LTE, в отличие от Surface Pro 7.
#Surface EXCLUSIVE— cozyplanes (@cozyplanes) November 26, 2020
2021 new devices
1950: Surface Laptop 4 (first pic)
1960: Surface Pro 8 (second pic)
1961: Surface Pro 8 with LTE pic.twitter.com/LstVtmHCwK
Согласно данным Зака Боудена, оба устройства будут поставляться с процессорами Intel 11-го поколения с графикой Iris Xe, а новый Surface Laptop по-прежнему будет предлагать выбор между процессорами Intel и AMD. Оба устройства могут быть выпущены в середине января, а развёртывание Surface Duo на других рынках может начаться вскоре после этого.
Surface Pro 8
Surface Laptop 4
Кроме того, по словам Боудена, черная версия Surface Go 2 также может быть представлена в январе.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
twitter.com/cozyplanes
twitter.com/cozyplanes
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