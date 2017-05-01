Microsoft Store показывает баннер «Бесплатное обновление до Windows 11» для некоторых устройств Surface
-
- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 21:05
- Просмотров: 0
Если вы покупаете новый Surface в надежде запустить Windows 11, то Microsoft вас поддержит. Компания недавно обновила информацию магазина для устройств Surface, чтобы указать на совместимость с операционной системой следующего поколения.
На данный момент большинство «современных» устройств Surface ( за последние три года), согласно данным магазина, совместимы с Windows 11. Если посмотреть только на баннер «Бесплатное обновление до Windows 11» в верхней части списка продуктов, следующие устройства получат Windows 11: Surface Laptop 4, Surface Book 3, Surface Laptop Go, Surface Pro 7/7 +, Surface Pro X и Surface Go 2.
В настоящее время, похоже, что Surface Studio 2 является единственным «современным» устройством, которое все еще продается в Microsoft Store, но не получит Windows 11. Хотя Surface Pro 6, Surface Laptop 3 и Surface Book 2 не перечислены в Microsof Store, они также имеют право на обновление до WIndows 11, согласно PCWorld. Все остальные устройства не входят в список и официально не будут работать с Windows 11.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 43
Пользователей: 0
Гостей: 43
Роботы: Mail Ru Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 43
Роботы: Mail Ru Yandex Google
+5Новостей: 13481
+0Комментариев: 39452
+2Пользователей: 10065