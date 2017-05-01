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Microsoft Store показывает баннер «Бесплатное обновление до Windows 11» для некоторых устройств Surface

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 21:05
  • Просмотров: 0

Если вы покупаете новый Surface в надежде запустить Windows 11, то Microsoft вас поддержит. Компания недавно обновила информацию магазина для устройств Surface, чтобы указать на совместимость с операционной системой следующего поколения.

На данный момент большинство «современных» устройств Surface ( за последние три года), согласно данным магазина, совместимы с Windows 11. Если посмотреть только на баннер «Бесплатное обновление до Windows 11» в верхней части списка продуктов, следующие устройства получат Windows 11: Surface Laptop 4, Surface Book 3, Surface Laptop Go, Surface Pro 7/7 +, Surface Pro X и Surface Go 2.

В настоящее время, похоже, что Surface Studio 2 является единственным «современным» устройством, которое все еще продается в Microsoft Store, но не получит Windows 11. Хотя Surface Pro 6, Surface Laptop 3 и Surface Book 2 не перечислены в Microsof Store, они также имеют право на обновление до WIndows 11, согласно PCWorld. Все остальные устройства не входят в список и официально не будут работать с Windows 11.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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