Устройство Surface следующего поколения прошло сертификацию FCC
-
- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 15:24
- Просмотров: 178
Таинственное «портативное вычислительное устройство» от Microsoft недавно прошло сертификацию FCC. Хотя это и не подтверждено, вполне вероятно, что «портативным вычислительным устройством» станет грядущий Surface Pro 8.
Оглядываясь назад, Microsoft использовала термин «Портативное вычислительное устройство» для описания таких продуктов, как Surface Pro, Surface Go и Surface Laptop, и поэтому нельзя с полной уверенностью сказать, что это Surface Pro 8.
Однако сайт сертификации FCC не раскрывает никаких подробностей о технических характеристиках продукта. Если верить слухам, то Surface Pro 8 будет оснащен процессорами Intel и AMD последнего поколения, обеспечивающими улучшенную производительность и время автономной работы. Ожидается, что общий дизайн Surface Pro 8 будет таким же, как и у его предшественника, но новое устройство может получить более тонкие рамки.
Говоря о мероприятии Surface, Microsoft, как сообщается, анонсирует Surface Pro 8, Surface Laptop 5 и Surface Duo 2. Но мы также можем увидеть некоторые неожиданные объявления на этом мероприятии.
Мероприятие Surface состоится 22 сентября.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 22
Пользователей: 0
Гостей: 22
Роботы: Yandex Google Mail Ru
Пользователей: 0
Гостей: 22
Роботы: Yandex Google Mail Ru
+4Новостей: 13688
+0Комментариев: 39454
+0Пользователей: 10079