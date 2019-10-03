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Устройство Surface следующего поколения прошло сертификацию FCC

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 15:24
  • Просмотров: 178
Устройство Surface следующего поколения прошло сертификацию FCC

Таинственное «портативное вычислительное устройство» от Microsoft недавно прошло сертификацию FCC. Хотя это и не подтверждено, вполне вероятно, что «портативным вычислительным устройством» станет грядущий Surface Pro 8.

Оглядываясь назад, Microsoft использовала термин «Портативное вычислительное устройство» для описания таких продуктов, как Surface Pro, Surface Go и Surface Laptop, и поэтому нельзя с полной уверенностью сказать, что это Surface Pro 8.

Однако сайт сертификации FCC не раскрывает никаких подробностей о технических характеристиках продукта. Если верить слухам, то Surface Pro 8 будет оснащен процессорами Intel и AMD последнего поколения, обеспечивающими улучшенную производительность и время автономной работы. Ожидается, что общий дизайн Surface Pro 8 будет таким же, как и у его предшественника, но новое устройство может получить более тонкие рамки.

Говоря о мероприятии Surface, Microsoft, как сообщается, анонсирует Surface Pro 8, Surface Laptop 5 и Surface Duo 2. Но мы также можем увидеть некоторые неожиданные объявления на этом мероприятии.

Мероприятие Surface состоится 22 сентября.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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