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Microsoft готовит Surface Laptop Go 2 с улучшенными характеристиками и новым цветом

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 18:04
  • Просмотров: 73

Согласно отчету Windows Central, Microsoft готовится обновить свой самый дешевый потребительский ноутбук в линейке Surface. Surface Laptop Go 2 под кодовым названием Zuma должен появиться в продаже в июне этого года.

Surface Laptop Go - это несколько скучный доступный ноутбук для студентов и людей, которым нужен простой ноутбук с Windows для менее сложных повседневных задач. За базовую цену в $549 Surface Laptop Go обеспечивает достаточно мощное оборудование, хороший дисплей и отличное качество сборки. Предстоящий Surface Laptop Go 2 должен сохранить эту парадигму.

Ходят слухи, что Surface Laptop Go 2 не принесет много изменений. Microsoft хочет обновить оборудование ноутбука новыми процессорами Intel Core i5 11-го поколения (текущая модель использует процессоры Intel Core i5 10-го поколения) и освежить устройство. Цена и конфигурации также должны остаться прежними: базовая модель предлагает хранилище eMMC на 64 ГБ в сочетании с 4 ГБ ОЗУ за $549 долларов (в настоящее время можно приобрести за $399 от Microsoft). Датчик отпечатков пальцев в кнопке включения также останется преимуществом более дорогих моделей.



Windows Central утверждает, что Surface Laptop Go 2 должен получить цвет Sage, который присоединится к вариантам Platinum, Ice Blue и Sandstone. Остальные характеристики останутся без изменений.

Вот разбивка всех трех конфигураций Surface Laptop Go, доступных в настоящее время:



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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