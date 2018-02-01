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Microsoft больше не будет поддерживать Surface Go with LTE Advanced

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 18:19
  • Просмотров: 96

Surface Go — самое маленькое устройство 2-в-1 в линейке Microsoft Surface. Вчера закончилась поддержка Surface Go with LTE Advanced. Устройство было выпущено в ноябре 2018 года. Microsoft обещает как минимум четыре года поддержки для всех устройств Surface, хотя для некоторых устройств было сделано исключение, например для Surface Pro 3, которое поддерживалось почти восемь лет.

Если у вас есть Surface Go, помните, что обновления Windows и прошивки обрабатываются отдельно. Ваше устройство будет продолжать получать обновления Windows 10 и новые функции, пока Microsoft поддерживает эту операционную систему. В настоящее время поддержка Windows 10 должна прекратиться в 2025 году. Устройство Surface Go with LTE Advanced несовместимо с Windows 11.

Узнать другие подробности можно здесь.


Илья Источник:
onmsft.com
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