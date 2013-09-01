Surface Hub 2S должен получить вращающийся дисплейный модуль
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 19:58
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Еще в 2018 году Microsoft анонсировала Surface Hub 2S, второе поколение гигантских компьютеров Surface Hub с сенсорным экраном. В 2019 году ПК вышел в продажу, но компания заявила, что выпустит еще один продукт - Surface Hub 2X, который будет включать такие функции, как динамическое вращение и возможность соединения четырех дисплеев бок о бок.
В итоге Microsoft отложила релиз Surface Hub 2X, заявив, что продолжит обновлять текущий Surface Hub 2X. В конце 2022 года сообщалось, что Microsoft работает над обновлением картриджа для устройства под кодовым названием Upward, которое улучшит процессор устройства.
Сегодня Windows Central обновил этот первоначальный отчет, заявив, что, согласно его источникам, модуль Upward также, наконец, позволит Surface Hub 2S поворачиваться из горизонтального положения в вертикальное. Это также означает, что приложение Teams устройства также будет поддерживать работу в вертикальном режиме. Пока неизвестно, будет ли этот модуль также поддерживать соединение нескольких дисплеев бок о бок.
К сожалению, до сих пор нет информации о том, когда именно модуль Upward для Surface Hub 2S станет доступен для прежних покупателей. Также ничего не известно о его цене, хотя можно ожидать, что он будет достаточно дорогим.
В марте Microsoft незаметно объявила о планах выпустить обновленную версию Surface Hub 2S. Вполне вероятно, что компания будет продавать обновления картриджей текущим владельцам Surface Hub 2S, а также продавать полностью обновленную версию новым клиентам. Любая из этих версий, очевидно, будет единственным способом получения нового опыта Teams Rooms, поскольку он не будет поддерживаться на текущем Surface Hub 2S. Поддержка этого устройства должна закончиться 14 октября 2025 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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