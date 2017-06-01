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Microsoft больше не будет поддерживать Surface Hub 55 и Surface Hub 84

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 21:57
  • Просмотров: 64

Семь лет назад Microsoft выпустила Surface Hub в двух вариантах — Surface Hub 55 и Surface Hub 84. Эти гигантские устройства были созданы для того, чтобы служить цифровыми инструментами совместной работы для предприятий и школ. Сегодня, 30 ноября 2022 года, Microsoft прекращает поддержку этих двух устройств. Компания больше не будет поставлять новые прошивки и драйвера, оставляя устройства только с обновлениями операционной системы.

Surface Hub - не единственное устройство Surface, которое Microsoft прекратила поддерживать в этом месяце. Несколько дней назад компания прекратила поддерживать Surface Go with LTE Advanced. Следующим устройством Surface, поддержка которого истечет, станет Surface Laptop 2 - Microsoft прекратит поддерживать Surface Laptop 2 27 декабря 2022 года.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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