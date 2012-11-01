Microsoft продлила поддержку последних устройств Surface до шести лет

Для устройств, выпущенных до 1 января 2021 года: Устройства Surface будут получать обновления драйверов и встроенного ПО в течение как минимум четырех лет с момента первого выпуска устройства. В случаях, когда продолжительность поддержки превышает четыре года, обновленная дата окончания обслуживания будет опубликована до даты последнего обслуживания.



Для устройств, выпущенных 1 января 2021 года и после этой даты: Уустройства Surface будут получать обновления драйверов и встроенного ПО в течение как минимум шести лет с момента первого выпуска устройства. В случаях, когда продолжительность поддержки превышает шесть лет, обновленная дата окончания обслуживания будет опубликована до даты последнего обслуживания.

Если вы приобрели ПК или планшет Surface, который был впервые выпущен после 1 января 2021 года, вы получите дополнительную поддержку драйверов и встроенного ПО для этих устройств. Как заметил ресурс Windows Central, компания недавно незаметно продлила срок выпуска новых драйверов и встроенного ПО для своих последних устройств Surface с четырех до шести лет.Согласно данным на странице поддержки Microsoft , изменения были внесены 3 октября 2023 года. Говорится:У Microsoft есть отдельная страница поддержки для устройств Surface Hub, а также аксессуаров.Эти даты окончания не указывают, когда закончится поддержка операционных систем этих устройств. Кроме того, на этих страницах не указаны Android-смартфоны Surface Duo.Узнать другие подробности можно здесь