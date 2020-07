Пресс-релиз сборки Windows 10 Build 19042.388 (20H2)

Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 19042.388 (KB4565503) для инсайдеров в Beta Channel. Это накопительное обновление включает улучшения качества. Ключевые изменения включают в себя:• Исправлена проблема, которая могла помешать вам использовать PowerShell для изменения локали системы на платформах Server Core;• Исправлена проблема, которая могла привести к появлению визуальных искажений в некоторых играх и приложениях при изменении размера в оконном режиме или при переключении из полноэкранного в оконный режим;• Исправлена проблема, которая могла привести к сбою lsass.exe с сообщением об ошибке: «A critical system process, C:\WINDOWS\system32\lsass.exe, failed with status code c0000008. The machine must now be restarted».• Исправлена проблема, которая могла помешать некоторым приложениям печатать документы, содержащие графику или большие файлы, после установки обновлений Windows, выпущенных 9 июня 2020 года;• Исправлена проблема, которая могла помешать вам подключиться к OneDrive с помощью приложения OneDrive. Эта проблема возникала на некоторых старых устройствах или на устройствах с более старыми приложениями, которые используют устаревшие драйвера фильтров файловой системы. В результате, это могло помешать этим устройствам загружать новые файлы или открывать ранее синхронизированные или загруженные файлы;• Есть обновления безопасности для Microsoft Scripting Engine, Windows App Platform and Frameworks, the Microsoft Store, Windows Graphics, Windows Input and Composition, Windows Media, Windows Shell, Windows Fundamentals, Windows Management, Windows Kernel, Windows Hybrid Cloud Networking, Windows Storage and Filesystems, Windows Update Stack, Windows MSXML, Windows File Server and Clustering, Windows Remote Desktop, Internet Explorer, Microsoft Edge Legacy и Microsoft JET Database Engine;Дополнительную информацию об устраненных уязвимостях безопасности см. здесь