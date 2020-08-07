Как включить новую сенсорную клавиатуру Windows 10X в Windows 10 Build 20185
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- Категория: Инструкции Windows 10
- Дата: Вчера, 17:36
- Просмотров: 125
Пользователи могут включить новую сенсорную клавиатуру Windows 10X в Windows 10 Build 20185.
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Вот список необходимых действий:
• Загрузите и распакуйте программу Vivetool здесь;
• Запустите PowerShell от имени администратора и используйте Chdir, чтобы переключиться на место извлечения Vivetool;
• Введите .\vivetool.exe addconfig 20438551 2 и нажмите клавишу «Ввод»;
• Перезагрузите ваш ПК;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
deskmodder.de
deskmodder.de
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