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Как включить новую сенсорную клавиатуру Windows 10X в Windows 10 Build 20185


Пользователи могут включить новую сенсорную клавиатуру Windows 10X в Windows 10 Build 20185.

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Вот список необходимых действий:

• Загрузите и распакуйте программу Vivetool здесь;
• Запустите PowerShell от имени администратора и используйте Chdir, чтобы переключиться на место извлечения Vivetool;
• Введите .\vivetool.exe addconfig 20438551 2 и нажмите клавишу «Ввод»;
• Перезагрузите ваш ПК;



Как включить новую сенсорную клавиатуру Windows 10X в Windows 10 Build 20185


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
deskmodder.de
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