Microsoft продемонстрировала Windows 11 на Surface Pro X
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 22:42
- Просмотров: 109
На мероприятии, посвященном анонсу Windows 11, Microsoft кратко рассказала о некоторых новых улучшениях, которые новая ОС Windows предлагает для устройств с сенсорным экраном. Компания продемонстрировала видео, в котором подробно описаны эти улучшения. Эти улучшения были продемонстрированы на Microsoft Surface Pro X.
Прежде всего, в Windows 11 значительно улучшено сенсорное управление. Например, когда вы отсоединяете клавиатуру на Surface Pro X, чтобы использовать его в режиме планшета, вместо того, чтобы полностью изменить пользовательский интерфейс, как это было в предыдущих версиях Windows, общий интерфейс остается прежним, просто он становится более разнесенным, что должно облегчить взаимодействие с помощью сенсорного управления. Microsoft также утверждает, что сенсорные цели были увеличены, и были добавлены интуитивные визуальные подсказки для облегчения всего процесса сенсорного взаимодействия для пользователей.
Стилус на Surface Pro X также имеет улучшения. Во-первых, теперь он содержит тактильную обратную связь, чтобы использование пера «стало еще более увлекательным и захватывающим». Компания над этим работала очень давно.
Распознавание речи при диктовке также было улучшено, поскольку теперь оно даже способно автоматически ставить знаки препинания в ваших предложениях. Также подразумевается, что общая точность также стала лучше, чем раньше.
Стоит отметить, что предварительная сборка Windows 11 будет выпущена на следующей неделе.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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