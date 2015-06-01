BSOD Windows 11 имеет чёрный фон
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 17:32
- Просмотров: 135
Мартин Нобель сообщил, что BSOD Windows 11 имеет чёрный фон. Напомню, что в этот понедельник Microsoft выпустила сборку Windows 11 Insider Preview Build 22000.51 для инсайдеров в Dev Channel.
Стоит отметить, что Microsoft внесла аналогичное изменение еще в 2016 году, когда BSOD предварительных сборок имел зелёный фон. По заявлению Microsoft, это было сделано для того, чтобы было легче отличать ошибки предварительных сборок от стабильных версий.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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